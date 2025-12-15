O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma Ação Civil Pública visando à restituição de R$61.663,03, valor obtido de forma ilícita por uma empresa de segurança e medicina do trabalho em um contrato com a Prefeitura de Cataguases. A empresa descumpriu cláusulas contratuais que proíbem a subcontratação não autorizada, terceirizando parte significativa do serviço para outra empresa, que não estava habilitada para o contrato.

As investigações, conduzidas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Cataguases com apoio do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público (GEPP), revelaram que a prática ocorreu entre novembro de 2015 e junho de 2017. A contratada obteve lucro indevido ao realizar repasses mensais à subcontratada, resultando em enriquecimento ilícito.

Diante da falta de solução extrajudicial, o MPMG requer que a Justiça determine a devolução integral dos valores recebidos de forma irregular, corrigidos até a data do pagamento. A ação tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Cataguases.

