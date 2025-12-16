A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (16), em Cataguases, uma mulher de 29 anos investigada pelos crimes de subtração de incapaz, abandono e tentativa de homicídio. A ação foi realizada em apoio à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e resultou na localização de um bebê de oito meses que havia desaparecido naquele estado.

A suspeita e a criança foram encontradas na residência de familiares da investigada, no bairro Leonardo. O bebê foi imediatamente encaminhado ao Conselho Tutelar e permanece sob acompanhamento.

De acordo com as investigações, uma mulher de 40 anos desapareceu na semana anterior do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, junto com um bebê de oito meses e uma menina de sete anos. Durante as apurações, foi constatado que a investigada teria informado à família que estava grávida, mas que teria perdido o bebê, fato até então desconhecido pelos parentes. Posteriormente, ela retornou a Cataguases afirmando que a criança era sua.

Conforme informações da PCERJ, a menina de sete anos foi localizada em Guapimirim (RJ), após ter sido abandonada em uma estrada. Já a mãe das crianças foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro com ferimentos graves provocados por queimaduras e segue em recuperação.

O caso contou com atuação integrada das polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). O delegado em Cataguases, Giovane Dantas, destacou a gravidade dos fatos e afirmou que as investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica do caso e apurar todas as responsabilidades.

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, e as investigações seguem em andamento para verificar eventual participação de outras pessoas.

