Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (16), após cometer um roubo no bairro Cidade Verde, em São João del-Rei. A ocorrência foi registrada por volta das 16h.

De acordo com a PM, a vítima, uma mulher de 32 anos que trabalha como motociclista por aplicativo, foi surpreendida durante o atendimento de uma corrida. O menor anunciou o roubo utilizando uma faca e exigiu a motocicleta. Após a vítima descer do veículo, o autor fugiu em direção à BR-494.

Populares que presenciaram a ação iniciaram a perseguição, o que fez com que o suspeito abandonasse a motocicleta e continuasse a fuga a pé. Durante o rastreamento, o adolescente foi localizado correndo por uma avenida da cidade e tentou se esconder em uma área de mata, mas acabou sendo alcançado e contido pelos militares.

A motocicleta foi recuperada. A faca utilizada no crime e um telefone celular não foram localizados. O menor apresentava escoriações em razão da fuga, foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado por sua responsável legal, para as providências cabíveis.

Tags:

De | moto | Motocicleta | roubo | São João