O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Corregedoria da Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quarta-feira (17), a operação Hígia para apurar suspeitas de corrupção, participação em milícia privada, falsidade ideológica e organização criminosa envolvendo agentes públicos e particulares na Zona da Mata.

De acordo com as investigações, ainda em andamento, um policial civil lotado na Delegacia Regional de Ubá teria utilizado estrutura material e recursos humanos da Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com terceiros, para a prestação ilegal de serviços de segurança privada na região.

Durante a operação, foram cumpridos dez mandados de busca domiciliar e três mandados de afastamento de cargos públicos. Três policiais civis foram afastados das funções. Um deles foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Nas diligências, a polícia apreendeu armas, documentos, dispositivos eletrônicos e uma quantia significativa de dinheiro em espécie, encontrada na residência de um empresário investigado.

A operação mobilizou seis promotores de Justiça, dez delegados de polícia e cerca de 50 policiais civis. As apurações apontam que o principal investigado, preso preventivamente desde 28 de novembro de 2024, contava com a atuação de agentes públicos e privados ligados a uma empresa de segurança, que prestaria serviços como escolta armada de valores mediante pagamento.

No decorrer das investigações, foram localizados documentos com planilhas de pagamento, escalas de serviço, registros de movimentações bancárias e outros materiais que indicariam a participação de servidores públicos e agentes privados na atividade considerada irregular.

A operação Hígia é um desdobramento da operação Segurança Máxima, que, em fases anteriores, resultou na apreensão de bens de alto valor, como veículos importados e uma aeronave. Até o momento, o Ministério Público ofereceu três denúncias contra os investigados, imputando crimes como milícia privada armada, falsidade ideológica, corrupção passiva e obstrução de investigação relacionada a organização criminosa.