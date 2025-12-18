Um homem foi condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato da ex-companheira em Joanésia, na região do Rio Doce, em julgamento realizado nesta terça-feira (16). A sessão contou com a atuação do promotor de Justiça Frederico Duarte Castro, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).



De acordo com a denúncia do MPMG, o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, caracterizando feminicídio.



O homicídio ocorreu em novembro de 2023, por volta das 7h, no povoado de Queixada, zona rural do município. Segundo as investigações, o réu, de 68 anos, matou a ex-companheira a golpes de faca.

Além da pena de reclusão, o condenado deverá pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais aos filhos da vítima. A Justiça determinou ainda a manutenção da prisão preventiva e a execução provisória da pena, levando em conta a gravidade do crime e a fuga do acusado após o assassinato.







Tags:

Condenado | feminicídio