Um homem foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado ocorrido no município de Naque, na região do Rio Doce. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (16), com atuação do promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Segundo a denúncia, o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que resultou perigo comum. O homicídio aconteceu em 17 de junho de 2023, por volta das 19h20, em uma barbearia localizada na Avenida José Martins Morais Júnior, no Centro da cidade.

De acordo com as investigações, o réu surpreendeu a vítima enquanto ela cortava o cabelo e efetuou diversos disparos de arma de fogo. O autor do crime teria sido contratado por um desafeto da vítima.

Durante o julgamento, ficou comprovado que a execução ocorreu de forma repentina, em ambiente fechado e com presença de outras pessoas, o que impediu qualquer possibilidade de reação da vítima e expôs terceiros a risco. Essas circunstâncias fundamentaram o reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença.

O Ministério Público destacou ainda os impactos do crime na família da vítima, que deixou três filhos e esposa. Conforme o MPMG, o réu já havia sido condenado anteriormente a 24 anos de prisão por outro homicídio.

Tags:

Anos | BR | Condenado | Em