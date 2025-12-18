A Polícia Militar recuperou, na manhã desta quarta-feira (17), uma motocicleta Yamaha Tenere de cor preta encontrada abandonada em uma estrada vicinal às margens do km 648 da BR-040, no município de Cristiano Otoni.

Segundo o registro policial, a corporação foi acionada por um cidadão que percebeu a presença do veículo em uma área rural. Ao chegar ao local, os militares encontraram a motocicleta tombada em meio a uma plantação, encoberta por vegetação, sem a placa de identificação e sem a carenagem.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o veículo apresentava indícios de adulteração nos números do chassi e do motor, o que levantou suspeita de irregularidade. Após a verificação inicial, a motocicleta foi removida para um pátio credenciado, onde ficará à disposição das autoridades para as providências legais.

Durante a ação, nenhum suspeito foi localizado nas proximidades. O caso será apurado para identificação da procedência do veículo e eventual responsabilização dos envolvidos.

Tags:

" | BR | BR-040 | moto | Motocicleta | Sinais