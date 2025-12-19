Duas mulheres morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (18) na BR-120, no trevo de São Geraldo, zona rural de Visconde do Rio Branco. A colisão frontal envolveu três veículos e mobilizou diversas forças de segurança e resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, um dos automóveis perdeu o controle direcional e colidiu frontalmente com outro carro. Um terceiro veículo, que seguia logo atrás, acabou atingindo a traseira de um dos envolvidos. Com o impacto, duas ocupantes morreram ainda no local. As vítimas tinham 30 e 34 anos.

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Santa Isabel.

Os bombeiros realizaram o isolamento da área, preservaram o local até a chegada da perícia da Polícia Civil e, após a liberação, efetuaram o desencarceramento das vítimas fatais. Os corpos foram encaminhados à funerária de Visconde do Rio Branco.

A Polícia Militar ficou responsável pela guarda dos veículos e dos pertences, além das demais providências. Também atuaram na ocorrência a Polícia Civil, o Samu e a funerária local

