Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (18), durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na MG-338, altura do km 47, em Ibertioga, no Campo das Vertentes.

De acordo com a corporação, por volta das 22h06, os militares abordaram um veículo Fiat Uno e, durante a fiscalização, localizaram com um passageiro 100 papelotes de substância semelhante à cocaína, prontos para o consumo, além de 210 pedras de crack.

Diante do flagrante, os três ocupantes do veículo foram presos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Tags:

Drogas | Policial