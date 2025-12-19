Na manhã de quinta-feira (18), um feto humano foi encontrado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município de Barbacena, localizada no bairro Nova Cidade.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada após um funcionário da estação relatar que, durante a realização de procedimentos de rotina, visualizou um feto humano ainda envolto pelo cordão umbilical, localizado entre as galerias do primeiro estágio de recebimento do esgoto.

Para evitar que o corpo fosse conduzido às etapas seguintes do tratamento, o funcionário realizou a retirada do feto da galeria. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local, onde realizou os levantamentos de praxe.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, uma funerária foi chamada para o recolhimento do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para as providências cabíveis. O caso será apurado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

