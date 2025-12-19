Um homem de 33 anos morreu após um possível atropelamento registrado na noite de quinta-feira (18), na Rodovia MG-111, na altura do km 173, no município de Tombos, na Zona da Mata mineira.

A Polícia Militar foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou o corpo da vítima sobre a pista de rolamento. Não havia veículos envolvidos no local nem testemunhas presenciais que pudessem esclarecer a dinâmica do ocorrido.

Familiares compareceram e realizaram a identificação da vítima como Felipe Gonçalves Ramos, natural de Carangola. Segundo relatos de conhecidos, ele não possuía residência fixa e trabalhava recentemente em uma propriedade rural próxima, sendo comum o deslocamento a pé pela margem da rodovia.

Ainda conforme informações repassadas à polícia, a vítima possuía histórico de problemas de saúde e já havia sido socorrida anteriormente após ser encontrada caída às margens da estrada.

A Perícia Técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Após a liberação, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o encerramento da ocorrência, não havia informações que permitissem identificar o veículo envolvido ou esclarecer as circunstâncias do acidente.

