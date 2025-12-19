O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou, na manhã desta sexta-feira (19), a operação “Lustrum Violatum”, na Região Oeste de Belo Horizonte. A ação investiga crimes de estupro de vulnerável e a produção, comercialização e posse de material com conteúdo sexual envolvendo crianças. Uma mulher foi presa e dois telefones celulares foram apreendidos.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), que reúne promotores de Justiça, policiais civis e militares, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do 5º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o MPMG, os aparelhos apreendidos passarão por perícia para aprofundar a investigação e identificar eventuais outras pessoas envolvidas na aquisição ou no compartilhamento do material investigado.

As apurações começaram após o Gaeciber receber informações de que uma pessoa estaria utilizando aplicativos de mensagens para produzir e comercializar conteúdo de abuso sexual envolvendo duas crianças. Após diligências, a suspeita, uma mulher com condenações anteriores por tráfico de drogas, e as possíveis vítimas foram identificadas.

Com base nos elementos reunidos ao longo da investigação, o Ministério Público solicitou à Justiça medidas cautelares, incluindo prisão preventiva e mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nesta sexta-feira. As crianças ficaram sob os cuidados da avó. O número do processo não foi divulgado em razão do sigilo legal.

Orientações a pais e responsáveis

O Gaeciber reforça a importância de medidas de prevenção para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre as orientações estão a supervisão do uso de dispositivos eletrônicos, o diálogo aberto sobre riscos na internet, o acompanhamento das interações on-line, a atenção a mudanças de comportamento e a utilização de ferramentas de controle parental disponíveis em aplicativos e dispositivos.

