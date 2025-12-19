Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (18), no bairro Ponte Chave, em Carandaí, no Campo das Vertentes. A prisão ocorreu após a Polícia Militar averiguar uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na região.

De acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e dispensou dois tabletes de maconha em uma residência próxima. O material foi localizado e apreendido pelos policiais.

Na sequência das diligências, os militares encontraram mais drogas enterradas em um pasto nos fundos da casa do suspeito. No local, foram apreendidos meia barra de maconha e uma pedra de crack de tamanho considerável.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os entorpecentes apreendidos e um aparelho celular recolhido durante a ação.

Tags:

Drogas | Tráfico | tráfico de drogas