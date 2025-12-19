Uma homem de 57 anos morreu e 18 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-267 em Lima Duarte nesta sexta-feira (19). O atendimento mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região.



De acordo com o SAMU, cinco ambulâncias atuaram na ocorrência. Após o atendimento inicial, os médicos realizaram a regulação dos pacientes, definindo o encaminhamento aos hospitais conforme o quadro clínico de cada vítima.

Entre os feridos encaminhados, há registros de traumas abdominais, traumatismo cranioencefálico, lesões em membros superiores, alterações cardíacas e casos estáveis envolvendo adultos, idosos e crianças. As vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), Santa Casa de Misericórdia e Unidades de Pronto Atendimento (UPA Norte).

Seis pessoas apresentaram quadro assintomático, receberam atendimento no local e foram liberadas, incluindo o condutor do veículo envolvido no acidente.

A vítima fatal é um homem de 57 anos. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento.

