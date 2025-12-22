O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve uma liminar para o confisco de um imóvel histórico do tráfico de drogas no morro do Papagaio, em Ipanema. Conhecida como "Casa da Laje", a residência serviu por dez anos como base estratégica para o grupo criminoso "Meninos da Laje". O proprietário, que já possui condenação por tráfico, continuava alugando o espaço mesmo ciente das atividades ilícitas.

A decisão da juíza determina a desocupação imediata e a transferência do imóvel para o município. O objetivo é converter o território, antes marcado pela violência e pela "narcocultura", em um espaço de inclusão para crianças e adolescentes, além de reforçar a segurança pública na região com a instalação de uma base da PM.