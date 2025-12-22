Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde da última sexta-feira (19), após furtar uma churrasqueira elétrica em um estabelecimento comercial no bairro São Sebastião, em Barbacena. O autor, que já possui um histórico de diversos furtos na região, foi identificado por meio das imagens do sistema de monitoramento da loja.

Em relato aos militares, o proprietário do comércio, de 48 anos, afirmou que o homem frequenta o local com regularidade e é suspeito de outros crimes patrimoniais na unidade. Além dos furtos, o empresário denunciou que o indivíduo vinha importunando as funcionárias do estabelecimento, realizando gestos obscenos de forma frequente.

Após a análise das filmagens, as guarnições iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito em sua residência, situada no bairro Nossa Senhora Aparecida. No momento da abordagem, ele estava de posse das roupas utilizadas durante o crime. Embora tenha negado a autoria inicialmente, o homem permaneceu em silêncio ao ser confrontado com as imagens de segurança.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

