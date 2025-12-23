Um ônibus urbano foi destruído por um incêndio na tarde desta segunda-feira (22), em Barbacena. A ocorrência foi registrada por volta das 17h52, no cruzamento da Avenida Jaime do Rego de Macedo com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Ibiapaba, próximo ao Hospital Ibiapaba.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo — um ônibus da empresa Cidade das Rosas, modelo VW/MPolo Torino, ano 2011/2012 — estava sem passageiros no momento do incêndio. Apenas o motorista estava no coletivo e conseguiu sair antes que as chamas se espalhassem.



Os bombeiros montaram três linhas de combate, sendo duas com ataque envolvente e uma com ataque direto. Aproximadamente três mil litros de água foram utilizados para conter o fogo e realizar o rescaldo. As chamas destruíram completamente o interior e o teto do ônibus.



De acordo com informações repassadas pela empresa, o veículo apresentou problemas mecânicos durante a operação e estava sendo levado para a garagem quando o incêndio teve início na parte dianteira, se espalhando rapidamente.



Não houve outros veículos atingidos. O trânsito na região ficou interditado até às 20h40 e foi liberado após a retirada do ônibus e a limpeza da via, para evitar novos acidentes.

Tags:

Destrói | incêndio | Ônibus