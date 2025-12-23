O Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRB-JA) passou a realizar neurocirurgias de alta complexidade, tanto eletivas quanto de urgência. O início dos procedimentos foi anunciado nesta segunda-feira (22) e amplia a atuação da unidade, que atende uma região formada por cerca de 50 municípios. Nos casos de urgência, estão incluídos pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica após acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

O hospital já era referência para atendimentos de urgência relacionados a neurotraumas decorrentes de acidentes graves. Com a ampliação do serviço, a unidade passa a absorver uma demanda regional por procedimentos neurológicos de maior complexidade.

Na mesma ocasião, foi lançado o processo para obtenção da Acreditação Hospitalar nível 2, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Para alcançar a certificação, estão previstos investimentos superiores a R$ 10 milhões em equipamentos e obras. A acreditação plena colocaria o HRB-JA no mesmo patamar de instituições reconhecidas nacionalmente, como o Instituto do Coração (InCor), em São Paulo.

“Esse é o resultado de muito esforço conjunto, que reuniu gestores e servidores, do município e do Estado, para reorganizar os fluxos, além de equipar e montar equipes aqui no HRB. Barbacena está se tornando um polo na saúde pública e isso faz toda a diferença”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

A presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Renata Dias, também destacou o trabalho integrado das equipes. Para ela, trata-se de um “grande time que se comprometeu a buscar as melhorias necessárias para que a oferta das neurocirurgias se concretizasse, assim como cada desafio que aqui é proposto”.

Já o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, ressaltou o impacto da atuação do poder público na vida da população. “Vocação é o que te faz viver, é a doação do seu talento para o bem do próximo. O que é determinante aqui é o carinho, o cuidado na assistência que torna essas entregas tão especiais”, avaliou.

A solenidade contou ainda com a presença do prefeito de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, do secretário municipal de Saúde, Gustavo Ferreira de Souza, do superintendente regional de Saúde, Renato Soares dos Reis, além de outras autoridades regionais. O diretor do Complexo Hospitalar de Barbacena, Claudinei Emídio Campos, foi o anfitrião do evento.

Fluxo de atendimento

Pacientes que aguardam cirurgias neurológicas de alta complexidade serão encaminhados pelos municípios por meio do agendamento de consultas ambulatoriais. Nessas consultas, será avaliada a continuidade do tratamento, com a expectativa de maior resolutividade em menor prazo. A previsão é de cerca de 500 consultas mensais relacionadas à especialidade.

Um dos pacientes atendidos foi Carlos Alberto, de 65 anos, transferido de Conselheiro Lafaiete após anos adiando uma cirurgia na coluna. Ele deu entrada na urgência após perder momentaneamente a força das pernas e sofrer uma queda grave. O procedimento cirúrgico durou cerca de seis horas.

O irmão dele, Adalberto Coelho, acompanhava o atendimento. “Esperamos que ele volte a ter uma vida normal, com saúde. Vai começar o novo ano ‘zero quilômetro’”, disse. Ele também elogiou a equipe do hospital: “Tiveram muito cuidado com ele, estamos sendo informados de tudo”.

Perfil do hospital

Com 20 anos de funcionamento, o Hospital Regional de Barbacena é referência para a macrorregião Centro-Sul de Minas Gerais nas áreas de traumatologia, ortopedia e tratamento de queimados, além de contar com uma linha de cuidado específica para pacientes com AVC.

Recentemente, a unidade recebeu três novas habilitações do Ministério da Saúde: alta complexidade em traumato-ortopedia, alta complexidade em leitos para AVC e habilitação para dez leitos de UTI adulto.

Estão em andamento obras para a implantação do Centro de AVC, com 14 leitos, e para a construção de um novo prédio com 40 leitos clínicos e cirúrgicos. O investimento estimado é de R$ 11 milhões, sem incluir equipamentos e mobiliário. A primeira etapa deve ser entregue em maio de 2026, com conclusão prevista para julho de 2027.

Em 2025, o HRB-JA registrou mais de 3,4 mil internações, 11 mil consultas ambulatoriais, 32 mil atendimentos de urgência, cerca de 3 mil cirurgias e 518 mil exames realizados.

