Na manhã de terça-feira (23), o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma garagem residencial em Santos Dumont. O fogo destruiu uma VW Brasília e diversos utensílios, exigindo o uso de 4.000 litros de água para a extinção e rescaldo.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel, já que o calor intenso causou deformações na laje. A suspeita inicial é de que uma falha na bateria do veículo tenha iniciado as chamas. Não houve feridos e o local permanece isolado para avaliação técnica.

Garagem | incêndio