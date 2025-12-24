O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil deflagraram, nesta terça-feira (23), uma operação para desarticular um esquema de desvio de dinheiro público em Santa Vitória. A investigação mira um servidor comissionado da prefeitura e um comparsa, suspeitos de cobrar ilegalmente de comerciantes pelo uso de espaço público durante a festa de aniversário do distrito de Chaveslândia.

O Esquema Segundo as autoridades, comerciantes foram obrigados a pagar entre R$ 300,00 e R$ 5 mil para atuar na praça de alimentação do evento. As cobranças eram feitas sem processo administrativo ou emissão de notas fiscais, com os valores sendo recebidos via PIX ou em espécie pelos investigados. Embora os suspeitos alegassem que parte do dinheiro seria destinada à paróquia local, os recursos não tiveram o destino anunciado.

Apreensões Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Santa Vitória e Uberlândia, resultando na coleta de:

R$ 11 mil em espécie;

Celulares e computadores (que passarão por perícia).

As investigações continuam para aprofundar a extensão dos danos ao erário.

Tags:

Desvio | desvio de Recursos | Recursos | recursos públicos