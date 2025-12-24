Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (23), no bairro Bela Vista, em Viçosa. A ação ocorreu durante uma operação "batida policial" na Rua Ana Cardoso Machado, ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Os militares abordaram um táxi e, com o passageiro, encontraram inicialmente uma pedra robusta de cocaína. Após diligências complementares, o restante do material ilícito foi localizado.

Materiais apreendidos:

01 pedra robusta e 01 porção grande de cocaína;

12 pedras de crack;

02 buchas de maconha;

R$ 103,00 em espécie e 01 celular.

O envolvido e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Tags:

Drogas | Homem | Preso