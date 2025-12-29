Na madrugada desta segunda-feira (29), por volta das 05h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio na cozinha industrial da empresa CRV – Servir Refeições Coletivas, no bairro São José, em Barbacena. O fogo ficou concentrado em duas fritadeiras industriais, uma delas com cerca de 50 litros de óleo.

Para extinguir as chamas, os militares utilizaram técnicas de abafamento e realizaram a exaustão da fumaça acumulada. Devido à alta temperatura do óleo, que apresentava risco de nova ignição, a área foi isolada e monitorada até a estabilização completa do ambiente.

A empresa atingida é responsável pela alimentação dos hospitais Regional e Psiquiátrico de Barbacena. Apesar do susto, não houve registro de vítimas e o fogo não se espalhou para outras dependências do imóvel. Após a vistoria de segurança, o local foi liberado para os responsáveis.

