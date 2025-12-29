Na tarde deste domingo (28), por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros de Barbacena foi acionado para atender um capotamento na estrada que dá acesso à Comunidade das Margaridas. O motorista de um veículo de passeio, um jovem de 25 anos, perdeu o controle da direção e capotou após atingir um barranco.

Segundo relato da vítima aos militares, após bater no barranco e capotar, o automóvel chegou a encostar em outro veículo que passava pela via no momento. Apesar do impacto, o condutor já se encontrava fora do carro quando as equipes de resgate chegaram ao local.

O jovem apresentava escoriações e um corte no lábio. Ele recebeu os primeiros socorros da guarnição de resgate e foi encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena para avaliação médica. Não houve registro de outros feridos. A Polícia Militar foi acionada para realizar os trâmites legais e a liberação da via.