Na noite deste domingo (28), um incêndio de grandes proporções atingiu o imóvel abandonado onde funcionava a antiga Delegacia de Cataguases, na Rua Tenente Fortunato, bairro Vila Tereza. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e encontrou o prédio totalmente tomado pelas chamas.

Devido ao colapso do teto de madeira e ao risco iminente de desabamento, os militares adotaram uma estratégia de combate defensivo para garantir a segurança da equipe. Foram necessários cerca de 5.000 litros de água e três horas de operação para extinguir o fogo e realizar o rescaldo completo dos focos remanescentes.

Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas, uma vez que o local não possuía moradores. A Defesa Civil Municipal acompanhou os trabalhos e ficou responsável por realizar uma vistoria técnica para avaliar o comprometimento da estrutura e definir as próximas providências. O local foi deixado isolado e em segurança após a finalização da ocorrência.