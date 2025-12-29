Um veículo com registro de roubo ou furto foi recuperado pela polícia na tarde da última sexta-feira (27), em Viçosa. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, na Rua Adília Marques Parreira.
De acordo com as informações, os policiais receberam uma denúncia sobre a possível localização de um veículo roubado ou clonado e iniciaram diligências no endereço indicado. No local, foi encontrado um automóvel que circulava com placas pertencentes a outro veículo, sem registro de irregularidade.
Após a verificação, os agentes identificaram a placa original do carro, registrada no município de Contagem, que possuía queixa de roubo ou furto. O veículo foi removido e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.