Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar realizada na última sexta-feira (27), no distrito de Cachoeira de Santa Cruz, em Viçosa, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a PM, durante as ações no distrito, os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre 22 e uma espingarda. Diante do flagrante, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas apreendidas.

A ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis. Não foram divulgados detalhes sobre a identidade do preso nem sobre as circunstâncias que levaram à apreensão das armas.

