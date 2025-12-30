A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h desta terça-feira (30) a Operação Rodovida Ano Novo 25/26 nas rodovias federais de Minas Gerais. A ação segue até as 23h59 de domingo (4) e tem como foco principal o reforço na fiscalização de alcoolemia.

O aumento de sinistros de trânsito causados pelo consumo de álcool motivou a intensificação das ações. Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a combinação de álcool e direção, prevendo penalidades severas, como multa, suspensão da CNH por 12 meses e, em casos mais graves, prisão.

Durante o período da operação, cerca de 800 policiais atuarão na fiscalização da documentação de veículos e condutores, equipamentos obrigatórios, excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas e uso de celular ao volante, além do combate a crimes. A PRF também desenvolverá atividades educativas para promover a segurança viária e reduzir acidentes, mortes e feridos nas rodovias.

Tags:

BR | fiscalização | PRF | rodovias