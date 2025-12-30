A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo (28) a Operação Rodovida Natal 25 nas rodovias federais de Minas Gerais. Durante o período, 3.205 motoristas foram flagrados trafegando com excesso de velocidade.

As fiscalizações também resultaram em 475 autuações por ultrapassagens proibidas. Em relação à Lei Seca, 161 condutores foram multados por embriaguez ao volante, sendo que dois acabaram detidos por crime de trânsito. Ao todo, foram realizados 5.257 testes de alcoolemia.

Durante a operação, mais de 6.100 veículos foram fiscalizados e cerca de 7.700 pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização nas ações da PRF em todo o estado.

Entre os dias 23 e 28 de dezembro de 2025, a PRF-MG registrou 150 sinistros de trânsito, com 185 pessoas feridas e 14 mortes nas rodovias federais mineiras. Segundo a corporação, além do reforço na fiscalização, também foram realizadas ações educativas com foco na conscientização e na redução de acidentes.

