Polícia Militar prendeu, na manhã de segunda-feira (29), um homem de 44 anos pelos crimes de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo no bairro Solar da Serra, em São João del-Rei. A ocorrência foi registrada por volta das 10h10, após denúncias de perturbação do sossego, gritaria e comportamento agressivo.

No local, os militares constataram que o suspeito vinha causando transtornos à vizinhança desde o dia anterior, permanecendo acordado durante a madrugada, proferindo xingamentos e ameaças. Ao ser abordado por moradores que pediam o fim da algazarra, o homem teria se exaltado ainda mais.

Durante uma tentativa de diálogo por parte de uma moradora, o autor abriu o portão da residência portando um facão de grandes proporções e acabou ferindo a mão da vítima. No tumulto, outro morador e sua esposa tentaram intervir, sendo que a mulher também sofreu um corte na mão.

Após os fatos, o suspeito saiu para a via pública ainda com o facão, sendo localizado e abordado pela Polícia Militar. Ele alegou estar sendo perseguido por vizinhos e afirmou que os ferimentos ocorreram de forma acidental.

Durante o atendimento, os policiais foram informados de que o homem mantinha em casa um revólver calibre .22 sem registro legal. A arma e as munições foram apreendidas. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante, e o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.

