Uma motociclista de 49 anos ficou gravemente ferida após um acidente registrado na manhã desta terça-feira (30), no km 650 da BR-116, no perímetro urbano de Fervedouro, na Zona da Mata mineira.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 7h e envolveu uma colisão traseira seguida de atropelamento. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Fan no sentido Fervedouro–Muriaé quando colidiu na traseira de um Toyota Etios. Com o impacto, a motociclista caiu na pista e, em seguida, foi atropelada por uma carreta que trafegava no sentido contrário.

A mulher sofreu lesões graves nos membros inferiores. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Carangola.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.

