Um motorista de 46 anos, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2018 e que testou positivo para consumo de álcool, foi preso em flagrante após se envolver em um acidente de trânsito com vítima fatal na MG-133, em Rio Novo, na tarde desta terça-feira (30). Apesar da prisão, o condutor permanece internado em observação médica.

O acidente ocorreu por volta das 13h30, no km 25 da rodovia, quando o carro, um Fiat Palio ELX, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. No veículo estavam quatro ocupantes: três idosos com mais de 70 anos e o condutor. Uma mulher de 71 anos morreu no local. Outras duas pessoas sofreram ferimentos graves e uma teve ferimentos leves.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da perícia técnica e do auto socorro foram acionadas para o atendimento. As primeiras providências ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar de Tabuleiro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o teste do etilômetro realizado no motorista apontou 0,07 mg/L de álcool no ar alveolar, o que configura infração administrativa conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Também foi confirmado que a CNH do condutor estava vencida desde dezembro de 2018, sendo adotadas as medidas administrativas previstas em lei.

O homem foi preso em flagrante, mas segue internado com dores na região do tórax e apresentando confusão mental. A continuidade dos procedimentos policiais e a possível retirada da escolta dependem de avaliação da Delegacia de Plantão de Ubá.

O veículo foi removido do local por um serviço de auto socorro da região. A Polícia Militar informou ainda que a vítima fatal não tinha parentesco com o motorista.

