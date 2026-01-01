Um motociclista de 26 anos morreu após a moto que pilotava cair em um abismo de aproximadamente dez metros na MG-285, no km 16, em Palma, na Zona da Mata mineira, na tarde de quarta-feira (31).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o jovem perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva à direita. Em seguida, o veículo colidiu contra a defensa metálica da rodovia e o condutor foi lançado em uma área de difícil acesso, não resistindo aos ferimentos. A morte foi confirmada ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, da perícia técnica e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Devido à dificuldade de acesso, os bombeiros realizaram a retirada do corpo, que posteriormente foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pela funerária de plantão.

De acordo com a corporação, a documentação do condutor e do veículo estava regular. A motocicleta foi liberada e ficou sob responsabilidade de um familiar da vítima.

