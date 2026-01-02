Uma jararaca foi capturada na manhã dessa quinta-feira (1º) no quintal de uma residência localizada na Rua José Aurélio Jacinto, no bairro Floresta, em Barbacena. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h30, após acionamento do Centro de Operações.

De acordo com as informações repassadas no chamado, o morador permaneceu em um ponto mais alto do imóvel até a chegada da equipe, sem risco imediato. No local, os bombeiros identificaram a serpente, com aproximadamente 60 centímetros de comprimento, e realizaram a captura utilizando equipamentos adequados.

Após o procedimento, o animal foi colocado em um recipiente apropriado e solto em uma área indicada para esse tipo de ocorrência. Não houve registro de feridos nem de danos materiais.

Tags:

Jararaca | Residência