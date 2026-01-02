Um grave acidente entre dois veículos de foi registrado na manhã desta sexta-feira (2), na BR-040, altura do km 807, próximo ao município de Matias Barbosa, na Zona da Mata. A colisão deixou uma pessoa morta e outras duas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o chamado foi feito por volta das 10h40. No local, as equipes encontraram três vítimas. Em um Fiat Pálio estavam um homem de 56 anos e uma mulher de 53. O motorista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pelo médico da concessionária que administra a rodovia. A passageira sofreu fraturas em um braço e uma perna, foi retirada do veículo pela equipe de resgate e encaminhada consciente para atendimento médico.

O outro veículo envolvido, um Honda Civic, era conduzido por um homem de 54 anos, que sofreu traumatismo cranioencefálico. Ele também estava consciente e orientado no momento do socorro e foi levado para avaliação hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no controle do tráfego e no registro da ocorrência. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. Após o atendimento às vítimas e a adoção das medidas de segurança, a ocorrência ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes.

