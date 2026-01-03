Um veículo pegou fogo na tarde desta sexta-feira (2) na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h45 para atender à ocorrência.

No local, os militares realizaram o combate às chamas utilizando técnicas adequadas para incêndio veicular. O fogo foi controlado sem que houvesse registro de vítimas.

Segundo os bombeiros, não foi necessário interditar o trânsito na rodovia. Após a extinção do incêndio, a área foi deixada em condições seguras.

As causas do fogo ainda são desconhecidas.

Tags:

bombeiros | BR-040 | C | Conselheiro Lafaiete | Fogo