Um homem de 45 anos precisou ser resgatado após cair em uma cachoeira na tarde desta sexta-feira (2), na Cachoeira do Bom Despacho, localizada na Serra de São José, em Tiradentes, região de São João del-Rei. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima bateu a cabeça em uma pedra, desmaiou e apresentou sinais de traumatismo cranioencefálico.

Pessoas que estavam próximas conseguiram retirar o homem de dentro da água e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para os primeiros socorros. Devido ao difícil acesso ao local, o Corpo de Bombeiros também foi chamado para realizar a imobilização e o transporte da vítima com segurança.

De acordo com o sargento Bruno, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, o terreno acidentado exigiu o emprego de técnicas específicas de salvamento em área natural. Foram utilizadas uma prancha longa e uma maca do tipo SKED, adequada para o deslocamento em locais íngremes e escorregadios.

Ainda conforme os bombeiros, o homem apresentava corte na cabeça e escoriações pelo corpo. Após o resgate, ele foi encaminhado pelo SAMU para a Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para os riscos em cachoeiras, especialmente durante os períodos de calor. A orientação é evitar saltos perigosos, redobrar a atenção em terrenos escorregadios e priorizar locais com maior circulação de pessoas, que oferecem mais segurança aos visitantes.