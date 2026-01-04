Um incêndio atingiu uma residência unifamiliar e deixou uma adolescente de 14 anos ferida na madrugada deste domingo (4), no bairro Grogoto, em Barbacena. O fogo começou por volta de 1h12 e ficou concentrado em um guarda-roupa de madeira localizado em um quarto com suíte, no segundo pavimento do imóvel, situado na Rua Dalmo Apolinário dos Santos.

O imóvel possui dois pavimentos e um porão, com nove cômodos ao todo. As chamas ficaram confinadas ao quarto, que estava desocupado e com a porta fechada no momento do incêndio, o que evitou que o fogo se espalhasse para outros ambientes.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, moradores tentaram conter o incêndio com baldes de água e uma mangueira de jardim, sem sucesso. O fogo foi controlado após a atuação das equipes, que utilizaram cerca de 800 litros de água no combate, além de realizarem a ventilação do imóvel para retirada da fumaça e vistoria para garantir a segurança do local.

A adolescente se feriu ao quebrar o vidro da porta de entrada para sair da residência, sofrendo cortes nos dedos da mão e um ferimento perfurocortante no antebraço direito. Ela recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Pronto Atendimento do Hospital Regional.

O incêndio causou danos materiais, com a queima parcial do guarda-roupa, roupas, um televisor de 65 polegadas e um rack de madeira, além de danos no forro de gesso, no reboco do teto e acúmulo de fuligem. Após o controle da ocorrência, o imóvel foi deixado sob responsabilidade dos moradores, e a Defesa Civil Municipal deverá avaliar as condições estruturais da residência.

