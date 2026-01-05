Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (4) em uma residência localizada na Rua Ricardo Peixoto de Morães, em Santos Dumont. As chamas ficaram restritas a um dos cômodos do imóvel, atingindo uma cama e parte de um armário.

De acordo com as informações apuradas, o fogo foi controlado pelos próprios moradores antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

A provável causa do incêndio foi um curto-circuito na fiação elétrica. Após avaliação no local, não foram identificados riscos estruturais na residência.

O responsável pelo imóvel foi orientado a manter a energia elétrica desligada até a realização de uma avaliação por um eletricista.

Tags:

incêndio