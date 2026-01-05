Um incêndio atingiu uma lanchonete no Terminal Rodoviário de Conselheiro Lafaiete na madrugada desta segunda-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado por volta das 2h para atender a ocorrência na Loja 04, identificada como Lanchonete Resende Vieira.

Segundo os bombeiros, as chamas foram controladas cerca de dez minutos após a chegada das equipes ao local, o que evitou a propagação do fogo para outros estabelecimentos do terminal e danos estruturais mais graves ao imóvel.

Durante o atendimento, foram realizados o desligamento da energia elétrica, o combate direto ao incêndio e a retirada preventiva de botijões de gás, com o objetivo de eliminar riscos adicionais. Não houve registro de vítimas.

As causas do incêndio não foram informadas e o local ficou sob responsabilidade dos responsáveis pelo terminal após o encerramento da ocorrência.

