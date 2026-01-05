Um homem de 27 anos morreu após ser esfaqueado durante uma confusão em um comércio no bairro Praia, em Congonhas, na manhã de quinta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 26 anos chegou ao local alterado e armado com uma faca, provocando confusão e assustando pessoas que estavam no estabelecimento. A corporação informou que não pode divulgar o tipo de comércio onde o crime ocorreu.

Após uma discussão que evoluiu para agressão física, o suspeito desferiu golpes de faca contra a vítima. O homem ferido foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferido para o hospital da cidade, onde a morte foi confirmada pelo médico de plantão.

Após rastreamento, a Polícia Militar localizou o suspeito em sua residência, no bairro Silvério. A faca utilizada no crime foi apreendida. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.

Tags:

Congonhas | São