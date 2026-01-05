Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e dano após uma discussão no trânsito em Conselheiro Lafaiete. A ocorrência foi registrada na madrugada de quinta-feira (1º), na Avenida Telesforo Cândido de Resende.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por um motorista de 60 anos, que relatou ter sido ameaçado com uma arma de fogo durante uma desavença no trânsito. Ainda conforme o registro, o suspeito também teria danificado o veículo da vítima durante a confusão.

Após rastreamento, os policiais localizaram o homem apontado como autor. Ele assumiu a posse de um revólver calibre .38 e entregou voluntariamente a arma, além de dez munições intactas do mesmo calibre.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o armamento e as munições apreendidos foram entregues para as providências legais.

Tags:

Ameaça | Arma | Homem | Ilegal | porte ilegal de arma | Preso