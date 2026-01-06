Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã de segunda-feira (5), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal de Barbacena. A ação foi realizada pela Polícia Militar em um imóvel no bairro Santa Efigênia.

De acordo com a PM, foi necessária a entrada forçada na residência para evitar o descarte de materiais ilícitos. No local, os militares apreenderam três cigarros de substância análoga à maconha, um tablete da mesma droga, uma porção de haxixe, uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes, cinco aparelhos celulares e R$ 140 em dinheiro.

Durante o registro da ocorrência, o autor ainda teria proferido ameaças verbais contra um dos policiais, sendo também autuado por ameaça. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Em continuidade às ordens judiciais, a Polícia Militar realizou vistorias em um imóvel no bairro São Pedro. No interior de uma mochila pertencente ao mesmo autor, foram localizados um comprimido de substância sintética análoga ao ecstasy e um invólucro contendo haxixe com indicação de valor comercial. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia.

