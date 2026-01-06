Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menor na tarde de segunda-feira (5), por volta das 15h55, no bairro Praia, em Barroso.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o suspeito e um adolescente de 17 anos teriam se deslocado em um veículo de aplicativo até o bairro Josefina Coelho para buscar entorpecentes, retornando em seguida ao bairro de origem.

Com base nas informações, os militares foram até o endereço indicado e, após autorização, realizaram buscas na residência, onde foram apreendidas quatro pedras de crack e um cigarro de maconha.

No momento da abordagem, o adolescente fugiu por uma área de mata e não foi localizado. O jovem foi detido no local e encaminhado à autoridade competente para as providências cabíveis.

Tags:

Barroso | Drogas | Jovem | Tráfico | tráfico de drogas