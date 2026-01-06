Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças de 3 e 13 anos, em um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão na MGC-482, em Itaverava. A colisão ocorreu por volta das 12h35 desta segunda-feira (5), no km 268 da rodovia.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente envolveu um Fiat Palio e um caminhão que trafegava no sentido oposto. O condutor do Palio relatou que perdeu o controle do veículo ao reduzir a velocidade em meio a uma fila de carros, invadiu a contramão e colidiu com o caminhão.

Os cinco ocupantes do carro ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma ambulância do município. As vítimas foram encaminhadas para o hospital e maternidade de Conselheiro Lafaiete.

O motorista do caminhão não se feriu. Segundo ele, o Fiat Palio seguia pela contramão e não foi possível evitar a colisão.

Após o atendimento às vítimas, os veículos ficaram sob responsabilidade de pessoas indicadas e a rodovia foi liberada para o tráfego.

