Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (5) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Belvedere, em Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais. A ação resultou na apreensão de drogas, munições, dinheiro e outros materiais.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência ao perceber a presença dos militares, portando um revólver e uma mochila. Ele foi contido e detido no local.

Com o homem, foi apreendido um revólver carregado com seis munições intactas. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram 252 pinos contendo cocaína, 22 papelotes da mesma substância, além de diversos pinos vazios utilizados para acondicionar drogas.

Também foram apreendidos R$2.768 em dinheiro, uma balança digital, um telefone celular, um gravador digital de vídeo, uma câmera de segurança, 12 munições calibre .38 intactas, um coldre e uma mochila.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

