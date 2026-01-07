Um homem de 56 anos foi autuado após a Polícia Militar apreender armas de fogo, munições e materiais ligados à prática de caça ilegal na zona rural de Belmiro Braga. A ação ocorreu a partir de uma denúncia feita ao Disque-Denúncia Unificada (DDU).

Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, equipes do 2º Pelotão se deslocaram até o local indicado e, durante diligências no quintal da residência, encontraram uma arma longa artesanal, conhecida como polveira, além de um cartucho calibre .20 já deflagrado. Como o morador não estava no imóvel no primeiro momento, um familiar foi acionado e acompanhou os militares até a localização do proprietário.

Com a presença do responsável e autorização para a vistoria, os policiais realizaram buscas no interior da residência, onde localizaram três armas de fogo: uma espingarda calibre .22, uma espingarda de cano duplo calibres .22 e .40, e um revólver calibre .38. Também foram apreendidas 154 munições intactas de diferentes calibres e 39 cartuchos deflagrados.

Durante a fiscalização, os militares ainda encontraram materiais para recarga de munições, além de equipamentos e vestimentas associados à prática de caça, como roupas camufladas, balaclava, coldre, capas para transporte de armas e cinto porta-cartuchos.

Todo o material foi apreendido por apresentar relação com a denúncia de crimes ambientais. A ocorrência foi registrada e encaminhada para as providências legais cabíveis.

