Um casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite dessa terça-feira (6), no bairro Vila Esperança, após denúncia anônima recebida pela Polícia Militar sobre a entrega de entorpecentes em um veículo Renault Clio.

Durante a vigilância, os militares observaram o condutor do automóvel, um homem de 37 anos, manter contato com um terceiro próximo à linha férrea. Em seguida, o veículo foi abordado no momento em que entrava na garagem de uma residência.

Na busca pessoal, os policiais localizaram dois tabletes de substância semelhante à maconha, já embalados para comercialização, no bolso do suspeito. No interior do carro também estava a companheira dele, de 30 anos.

Durante as diligências, a Polícia Militar realizou buscas na residência do casal, onde foram apreendidos R$ 490 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

