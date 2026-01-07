A Polícia Militar apreendeu porções de maconha e crack e prendeu um jovem de 19 anos na noite de segunda-feira (6), no bairro Paulo Sexto, em Conselheiro Lafaiete. Durante patrulhamento pela região, os militares visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em um beco. Ao perceber a presença policial, um deles dispensou uma sacola e tentou fugir em direção a um imóvel, mas foi rapidamente contido.

Na sacola descartada, os policiais encontraram uma substância semelhante à maconha. Diante da suspeita de haver mais materiais ilícitos, foi realizada busca na residência do jovem, com apoio da cadela de faro Hilda. No local, foram apreendidas sete buchas de maconha, 63 pedras de crack e uma porção esfarelada da mesma droga, escondidas dentro de uma bota.

O suspeito assumiu a posse do material, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Conselheiro Lafaiete | Drogas | PM