Uma denúncia de tráfico de drogas terminou com a prisão de um homem de 26 anos e a apreensão de entorpecentes na noite de segunda-feira (6), no bairro Santa Mônica, em Congonhas.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a denúncia e, ao chegar ao local, flagrou um indivíduo em atitude suspeita portando uma sacola. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e tentou fugir em direção a um curral, mas foi perseguido e contido pelos militares.

Com o suspeito, foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 49 em dinheiro. Na sacola, os policiais encontraram 15 papelotes e um pino de cocaína, além de sete buchas e um tablete de maconha.

O homem assumiu a posse do material, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Tags:

Homem | Maconha | Preso