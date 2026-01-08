Um menor foi apreendido por tráfico de drogas durante uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Jacob Lopes de Castro, no bairro Nova Era, em Viçosa. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo.

Os militares visualizaram um veículo de aplicativo cujo passageiro demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, tentando se esconder para evitar identificação, o que gerou suspeita. Diante da situação, o carro foi abordado e o condutor e o passageiro, um menor de idade, foram identificados.

Durante a busca no veículo, a PM encontrou seis tubos e cinco pinos de cocaína, 16 pedras de crack, oito buchas de maconha, R$ 494 em dinheiro e um telefone celular.

